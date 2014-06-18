رافقي ميشال قزي في رحلته الصيفية

لن يفوّت النجم ميشال قزي، أثناء زيارته "هيوستن" للمشاركة في بعض الحفلات الفنيّة، المرور ببعض العناوين السياحيّة الشهيرة في هذه المدينة الأمريكيّة.

وإذا كنت تعتقدين بأنك سترهقين ميزانيتك لدى زيارة رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة، فإن "سيدتي نت" يُطلعك على أبرز الأمكنة التي يُنصح بارتيادها، بأسعار مقبولة، ما يُساعدك في اكتشاف روعة "هيوستن". وهي على سبيل المثال:

_ مجمع "بايو بلايس": يمتدّ على مساحة 1207 كيلومترات مربّعة، ويضمّ العديد من المطاعم وأمكان الترفيه، من مسارح ودور سينما.

وإذا كنت من عشّاق "السوشي"، فاقصدي "بانزاي سوشي" لتحظي بأشهى الأطباق. لكن الخيار الأفضل لمحبّي الوجبات الإيطالية يبقى مطعم "منغالوني"، فيما يُمكن الاستمتاع بالوجبات الأمريكيّة في "روك كافيه".

_ "هيرمان بارك": وجهة مثاليّة لقضاء أمتع الأوقات في حديقة الحيوان هذه، التي تضمّ أنواعاً عدّة، كالكلاب البريّة الأفريقية والتماسيح والنسور المكسيكيّة، وأكثر من 250 صنفاً من الطيور، كالحمام والببغاوات، فيما يزخر حوض الماء بـ 200 نوع من السمك. يُمكنك زيارتها يومياً من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء.

_ قارب "سام هوستن" المجانيّ للاستمتاع برحلة لمدّة 90 دقيقة على طول قناة هيوستن للسفن، من الأربعاء حتى الأحد، ومن العاشرة صباحاً حتى الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

_ "مسرح ميلر": يقدّم عروضه المجّانية في الهواء الطلق، حيث تتخلّلها الموسيقى الكلاسيكيّة والجاز والرقص والباليه، بالإضافة إلى الأفلام الكلاسيكية. وتنظّم يومياً من آذار (مارس) حتى تشرين الأول (أكتوبر)، من العاشرة والنصف صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

_ "متحف آرتكار": تأسّس سنة 1988 بواسطة هاريثاس آن ليسلّط الضوء على تاريخ السيارات، فضلاً عن التركيز على الفنّ المعاصر. يفتح أبوابه من الأربعاء إلى الأحد، ومن الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وأخيراً، لا تفوّتي فرصة التسوّق في "ذي غاليريا" الذي يضمّ أكثر من 375 متجراً، بالإضافة إلى حلبة للتزلج على الجليد وعدد من المطاعم...

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