“تقصي حقائق 30 يونيو” واجهنا صعوبات في زيارة سيناء وقرى الصعيد

قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أن الأسباب التي دعت اللجنة إلى طلب مد فترة عملها ثلاثة شهور إضافية، من بينها، تأخر تعاون المنظمات الحقوقية والمدنية معها منذ بداية عملها، إلى جانب مواجهة اللجنة لعدد من الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى تأخر عمل أداء وإنجاز اللجنة في ملفات التحقيق التي تقوم بها، مثل صعوبة زيارة أعضاء اللجنة إلى سيناء لمعاينة الأحداث التي وقعت هناك، وذلك كان لأسباب أمنية نظرا لخطورة التواجد هناك في ذلك الوقت.

وأضاف “عبد المنعم” في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن من بين الصعوبات أيضا التي واجهت اللجنة هي صعوبة زيارة قرى الصعيد في الفترة السابقة، وأيضا من الأسباب تأخر تعاون بعض قيادات التيار الإسلامي مع اللجنة.

وأكد رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أنه بعد صدور قرار مد فترة عمل اللجنة، تغيرت الأمور نوعا ما، وبدأت بعض قيادات التيار الإسلامى بالتعاون مع اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت مؤخرا من زيارة الأقصر والمنيا وأنها حصرت العدد الإجمالي للقتلى من خلال كشوف المستشفيات