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القبض على 6 من إخوان المنوفية لتورطهم فى أعمال عنف

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القبض على 6 من إخوان المنوفية لتورطهم فى أعمال عنف القبض على 6 من إخوان المنوفية لتورطهم فى أعمال عنف

أرشيفية

ألقت قوت أمن المنوفية بالتعاون مع الأمن الوطنى القبض على 6 من أعضاء جماعة الإخوان بقرية زاوية رازين بمركز منوف خلال حملة مداهمات لتورطهم فى أعمال عنف وصدور قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا بضبط 6 من عناصر جماعة الإخوان وهم كلٍ من ” بكرى . ر . م ، عاطف . أ . ع ، مبروك . ص . خ ، عبدالمنعم . إ . ع ، أمين . س . أ ، سامى . ح . ل ” والمطلوب ضبطهم وإحضارهم من قِبل النيابة العامة لقيامهم بالتحريض على العنف والتظاهر والتعدى على رجال الشرطة تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

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