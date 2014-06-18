الأحد المقبل..رحاب عمر تغنى روائع أم كلثوم بمعهد الموسيقى

تحيى المطربة رحاب عمر بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى الحفل المقام على مسرح معهد الموسيقى العربية ،وذلك فى الثامنة مساء الاحد 22 يونيو

ويقام الحفل ضمن سلسلة حفلات كلثوميات التى تقدمها الفرقة،وتغنى رحاب نخبة من اعمال سيدة الغناء العربى ام كلثوم،و منها هو صحيح ، حلم لـ زكريا احمد ، اروح لمين ، سلو قلبى لـ رياض السنباطى .

> الجدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تخليداً لسيدة الغناء العربى ام كلثوم وضمن خطتها لاحياءً للتراث الموسيقى العربي ونشره للاجيال الجديدة والشباب بأعتباره جزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل .

> المعروف ان أم كلثوم احد رموز الموسيقى العربية ، اشتهرت في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين ولقبت بكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي ، ولدت عام 1898 وسطع نجمها عام 1928 الذى غنت خلاله مونولوج ( إن كنت أسامح وأنسى الآسية) وحققت اسطوانته فى ذلك الوقت أعلى نسبة مبيعات ليدوي اسمها بقوة في الساحة الغنائية .. تعاونت أم كلثوم خلال مشوارها الفني مع كبار الملحنين أمثال محمد القصبجي – داود حسني – زكريا أحمد – رياض السنباطي – محمد الموجي – كمال الطويل – بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وقدمت باقة من روائع الطرب الاصيل التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى .