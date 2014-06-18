باميلا أندرسون تتخلى عن وشمها التاريخي

يبدو أنّ التقدم بالسن بدأ يدق ناقوس الخطر في حياة النجمة العالمية Pamela Anderson، التي قررت التخلي عن وشمها التاريخي خوفاً من التجاعيد.

فخلال حضور النجمة الشقراء مهرجان "تورمينا" السينمائي الإيطالي بدورته الـ60، كانت ترتدي jumpsuit أسود يظهر ذراعها وبقايا آثار الوشم الذي طبعته عام 1995 عند بطولة أول فيلم لها، والذي تخضع الآن لجلسات لايزر لإزالته.

وكانت Pamela، البالغة من العمر 46 عاماً، والتي اعترفت مؤخراً أنها تعرضت للاغتصاب، قد ذكرت سابقاً أنها ترى في الوشم منظراً قبيحاً عندما تتقدم بالسن، وأنّها لم تعد طفلة، ولا تريد الوشم على تجاعيد ذراعيها التي بدأت تظهر. لكنّها في المقابل نفت أن يكون لموضوع الأمومة أي علاقة، مؤكّدة أنّ الوشم لا يقلّل من شأن الأهل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ Pamela Anderson تلقت جائزة بإسم مؤسستها الخيرية في مهرجان تورمينا السينمائي "Taormina Film Festival" الإيطالي.

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