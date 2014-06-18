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بالصور: أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

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بالصور: أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بالصور: أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

الثلاثاء 17-06-2014 18:36

احتفلت الفنّانة السّوريّة أمل عرفة بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "سلمى" التي بلغت من العمر تسع سنوات.
وشاركت عرفة جمهورها مجموعة من صور حفل عيد الميلاد، وكتبت على صورة جمعت ابنتيها سويّاً، "سلمى ومريم" هما ملائكتي الصّغار".
وعلى الصّعيد الدراميّ، تشارك عرفة بعدد من الأعمال لموسم دراما رمضان 2014، منها المسلسل الإجتماعي "القربان" للمخرج علاء الدين كوكش، ومسلسل البيئة الشاميّة "الغربال" تحت إدارة المخرج ناجي طعمي، إضافة للعمل الكوميدي الشهير "بقعة ضوء" بنسخته العاشرة للمخرج عامر فهد، إضافة لمسلسل "ضبّو الشّناتي" مع المخرج الليث حجو.

 

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