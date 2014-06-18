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أسماء المنور تغير مشاريع عبد الفتاح الجريني

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أسماء المنور تغير مشاريع عبد الفتاح الجريني أسماء المنور تغير مشاريع عبد الفتاح الجريني

الثلاثاء 17-06-2014 16:50

أكّد الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني بأنه بصدد المشاركة في أوبريت غنائي ضخم عن ملك المغرب محمد السادس، يشارك في غنائه، مطربون عدّة منهم أسماء المنور ومراد البوريقي وغيرهما، وقال الجريني "هذا العمل يعتبر بادرة جميلة من الشاعر الكويتي مصعب العنزي، المتبنّي لهذا المشروع، ومن ألحان الملحن المغربي جلال الحمداوي. وأعتقد هناك مجموعة أخرى من الملحنين يشاركون أيضاً في تلحين هذا العمل، لكن لا تحضرني الآن أسماؤهم. ومن المنتظر أن يتمّ تصوير العمل في المغرب خلال الفترة المقبلة، على أن يتمّ عرضه على جميع القنوات الفضائية العربية".
كما قال في معرض حديثه إنه يحرص دائماً على غناء الأغنية لعدد من الفنانين في الجلسات الخاصة بشكل دائم، فهي مطلوبة من الجميع على حد قوله، وعن أسباب تأخر طرح أغنية "صافي .. صافي " من كلمات الشاعر وسيم باسعد قال " لا أرى هناك تأخير، صحيح أن العمل سجل منذ سنتين، لكن نحن ننتظر الفرصة المواتية لطرحه، والتي أتوقّعها خلال الفترة القليلة المقبلة، فهو شبه جاهز، ولكن فقط يحتاج إلى التوزيع الموسيقي، وتغيير بعض الكلمات، وخصوصاً أن الفنانة أسماء المنور طرحت عمل غنائي آخر يحمل اسم "صافي".

 

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