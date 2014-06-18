نسخة جديدة من "مايلي سايروس" تنطلق قريباً

إحتاجت النجمة العالمية Miley Cyrus بضعة أعوام للتمرد على طفولتها التي كانت محصورة بشخصية Hannah Montana البريئة.

لكنها، وبكل جرأة، تخلّت في أواخر عمر المراهقة عن هذه البراءة، ودخلت عالم التعري الى أبعد الحدود.

ويبدو أنّMiley ، البالغة من العمر 21 عاماً، تخشى أن تعاني شقيقتها Noah ، البالغة من العمر 14 عاماً، والتي بدأت كشقيقتها بالتمثيل في عمرٍ صغير، من المراهقة البريئة، لذلك قرّرت جعلها نسخة عن Miley المثيرة، لتسير على خطاها في عمرٍ مبكر.

فقد نشرتMiley صوراً جديدة لها على حسابها على "انستغرام" من جلسة تصوير خاصة، ترتدي فيها ثوب سباحة برتقالي، وإلى جانبها شقيقتها Noah التي ارتدت catsuit.

يُذكر أنّ Noah ترافق أيضاً Miley Cyrus في جولتها العالمية Bangerz.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"