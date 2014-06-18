الفنّان السّوري وسيم مجيد يحتفل بـ "شيء من الخوف"

دمشق-أروى الباشا

انتهى الفنّان السّوري وسيم مجيد مؤخراً من تصوير دوره في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي يعدّ النّسخة العربيّة من الدراما الإيطاليّة "Matrimonio"، والعمل من إنتاج MBC، وكتبته كلوديا مرشليان في 120 حلقة ويتقاسم إخراجه ثلاثة مخرجين.

ويؤدي الفنّان السوري الشّاب في العمل شخصيّة "مروان" الأستاذ الذي يقوم بتدريس "ياسمين" التي تؤدي دورها الممثّلة الّلبنانية باميلا الكيك.

أمّا في الفنّ السابع، فقد احتفل مجيد منذ عدّة أيّام بعرض بطولته في فيلم "شيءٌ من الخوف"، ويظهر في الفيلم الذي أخرجته لميس جودة، شاب عاش يتيماً، يتبنّاه عمّه ويزوّجه ابنته في محاولة للسيطرة عليه، إلى أن يقع في حبّ صديقته القديمة، لتتصاعد الأحداث وتنشأ خلافات بينه وبين عمّه، ليعود في نهاية الفيلم إلى حبيبته القديمة.

وكان وسيم مجيد شارك في فيلم "Adrift" (إنتاج نيورك فيلم أكاديمي) الذي عرض مؤخراً بصالات "فوكس سينما" في أبوظبي.

يدرك الممثل وسيم مجيد بأن إقامته في دبي فتحت أمامه فرصاً أخرى ليمارس عمله الفنّي في العديد من الأعمال العربيّة سواءً في السّينما أو التلفزيون، خصوصاً بعد مشاركته في الدراما السورية التي كانت لها الفضل الأكبر خلال مشواره.

وشارك مجيد خلال مسيرته الفنيّة بالعديد من الأعمال مثل "أسعد الورّاق" للمخرجة رشا شربتجي، و"لعنة الطين" مع أحمد ابراهيم أحمد، و"أشياء تشبه الحب" لعبد الغني بلاط، و"الاجتياح" لشوقي الماجري، وفيلم "حرّاس الصمت" مع سمير ذكرى..

كذلك شارك الفنّان السّوري الشّاب الحاصل على شهادة من "American Film Studio"، في العديد من الأعمال العربيّة، مثل مسلسل "04" للمخرج المصري محمود كامل، والمسلسل الخليجي "أبو الملايين" مع المخرج محمد دحّام الشّمري.