ترايسي مورغان يستعيد عافيته

بداية جديدة كُتبت للنجم الكوميدي Tracy Morgan، بعد تعرّضه لحادث سير خطير، إذ أنّ حالته الصحيّة بدأت تتحسّن تدريجياً.

وأكّد مدير أعمال النجم الأمريكي Lewis Kay، أنّ Tracy، البالغ من العمر 45 عاماً، لم يعد في حالة حرجة، مضيفاً أنّ مساعدTracy الذي كان معه في السيارة، بدأ أيضاً بالتحسّن.

يُذكر أنّ Tracy Morgan كان قد تعرّض لحادث سير مروّع منذ حوالي عشرة أيام، بسبب شاحنة صدمت سيارته وخمس سيارت أخرى على إحدى طرقات ولاية نيوجيرسي الأمريكية،، وأسفر الحادث عن وفاة مرافق النجم وإصابة أشخاص آخرين، بعضهم بحالة خطرة.

يشار إلى أن العديد من النجوم قضوا بسبب حوادث السير في الفترة الأخيرة، وأبرزهم النجم Paul Walker الذي فارق الحياة بعد تعرضّه لحادث في نيويورك.