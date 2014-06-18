راغب علامة ونوال الزغبي يخذلان مكرّميهما في "أوسكار النجوم"

بيروت_علي حلاّل تصوير: محمد رحمة

على الرغم من أن موعد حفل "أوسكار النجوم" الذي تقيمه إذاعة "صوت النجوم" اللبنانية وتقدمه الزميلة رانيا شهاب صودف مع موعد مباراة كأس العالم "البرازيل-المكسيك"، إلا أنه نجح في جمع أكبر عدد من أهل الفن والإعلام في حفل مميز في مطعم "دونكاستيو" في جونية مع تسجيل غياب الفنانة نوال الزغبي والفنان راغب علامة عن الحفل، وهو غياب سجّل لغير مصلحتهما"، رغم أن مصادر أكدت لـ"سيدتي نت" إحتمال حضور راغب متأخراً .

وبدا الإنزعاج واضحاً على مدير إذاعة "صوت النجوم" ميشيل خويري الذي لم يتقبل غياب نوال وراغب في اللحظات الأخيرة، وقال: "إعتذارهما غير مقبول"، ونفهم أن يكون الفنان منشغلاً والعتب على قدر المحبة.

وقد علمنا أن نوال لم يكن لديها أي ارتباط فني في أي مكان وكانت تخضع لجلسة تجميلية لأظافرها، أما راغب فكان يقوم بتقديم واجب العزاء لأحد السياسيين اللبنانيين في شمال لبنان.

الزميلة رانيا شهاب التي عملت جاهدة على إنجاح برنامج "أوسكار النجوم" قالت لـ"سيدتي نت": "جميل عندما تجد من يقدرك ويقول لك يعطيك العافية على ما تقوم به ، وهذا العام جمعنا حفل أوسكار النجوم مع عيد الإذاعة السنوي.

وأشارت رانيا إلى أن "المكرمين تمّ اختيارهم من قبل الجمهور، ونحن فقط اقترحنا أسماء والجمهور صوت بإرادته واختار الأفضل".

وأضافت: "أوسكار النجوم مستمر في كل عام، وهناك بعض الفنانين لا يقدرون محبة الناس".

وحصلت نوال الزغبي على جائزة أفضل فنانة لبنانية والسوبر ستار راغب علامة على جائزة أفضل فنان لبناني، الفنان ناجي الأسطا أفضل فنان شاب وميريام عطالله افضل فنانة شابة، جوزيف عطية أفضل اغنية "ويلك"، سليم عساف أفضل ملحن، وافضل مؤلف مروان خوري، أفضل مخرج باسم كريستو، أفضل برنامج "بعدنا مع رابعة"، أغنية ربيع الاسمر "يا ظالم" أفضل أغنية مصورة، وفازت الـ mtv كافضل محطة، الممثلة رولا حمادة أفضل ممثلة والفنان غسان صليبا أفضل ممثل عن دورهما في "واشرقت الشمس" ومنى ابو حمزة افضل اعلامية.

تابعوا بالفيديو مقابلات مصورة مع المكرمين وأجواء من الحفل