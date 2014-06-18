هل خطفت بيرين سات دور السلطانة كوسيم من مريم أوزيرلي؟

بذكاء قام تيمور ساوجي منتج "حريم السلطان" بنشر فيلم ترويجي قصير لمسلسله التاريخي المقبل "السلطانة كوسيم" في ختام الحلقة الـ 139 الأخيرة من موسمه الرابع والأخير، حدّد فيه موعد عرضه في أيلول\سبتمبر 2015.

وكانت الصحافة قد انشغلت بالمسلسل في أواخر عام 2013 وفي مطلع عام 2014 ، حيث رشّحت بقوة له الممثلة التركية الألمانية مريم أوزيرلي، دون أن يدل منتجه تيمور ساوجي بأي تصريح يؤكد ما نشر من أخبار وترشيحات.

وظلّت هي المرشّحة الوحيدة له حتى إشعار آخر، في ظل بقاء منتجه صامتاً، تاركاً الصحافة تكتب ما تشاء، وكله في النهاية يصب في مصلحة العمل إعلامياً، ويؤجج ويشعل إهتمام الإعلام وملايين المشاهدين بالمسلسل قبل عرضه بفترة طويلة ما يزيد من شغف الناس بمتابعته عند بدء عرضه.

بيرين سات المرشحة الأقوى

وفجرت الصحافة التركية مفاجأتها بعد عرض الحلقة الأخيرة من "حريم السلطان" وإعلان مسلسل "كوسيم" الترويجي، بنشرها خبراً مفادها أنّ المرشحة الأقوى حالياً لدور السلطانة كوسيم هي الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر، بعد تراجع ترشيح مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام.

ويقال إن ترشيح مريم قد ألغيّ تماماً، والإعلان الترويجي الذي تظهر فيه أميرة صغيرة تشبه ملامحها إلى حد كبير جداً ملامح بيرين سات، ولا تشبه بأي شكل من الأشكال أوزيرلي لا بملامح الوجه ولا بلون الشعر، يؤكد ما تسرب إليها من معلومات حول أن بيرين هي المرشحة الأولى والأقوى له في الوقت الحاضر.

قناة ستار التركية من تريد؟

وتساءلت الصحافة التركية: "قناة ستار التركية الفائزة أيضاً بالعرض الحصري الأول لمسلسل "كوسيم" بعد عرضها "حريم السلطان" من تريد مريم أوزيرلي أم بيرين سات؟"

وأكدت صحف تركية أنّ إدارة القناة صاحبة قرار ورأي يؤخذ به عند اختيار أبطال أي مسلسل تشارك في إنتاجه أو شراء حق عرضه الأول بسعر استثنائي، وما يعزز فرصة بطولة بيرين سات لبطولته أن معظم مسلسلاتها تحقق نجاحاً كبيراً جداً، ويمتد كل مسلسل لها إلى جزئين مثل "ياسمين" و"العشق الممنوع" و"فاطمة" و"الإنتقام" الذي رغم تحقيق موسمه الثاني نسبة مشاهدة جيدة وعدم تصدره المركز الأول في التصنيف الأسبوعي، إلا إنه حقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً كبيراً ربما لم يكن ليحققه لولا إنها بطلته وصاحبة جماهيرية واسعة في تركيا والخارج، وتعتبر أيضاً الأكثر حظاً لكونها لم تقدم سابقاً أي دور تاريخي في مسيرتها الفنية، وهذا في صالح المسلسل حيث سيزداد فضول وشغف الملايين من متابعيها إلى مشاهدة أول مسلسلاتها التاريخية الضخمة إنتاجياً وفنياً ، ومتوقع له من الآن أكبر نجاح جماهيري على غرار المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان".

من هي السلطانة كوسيم؟

ولدت السلطانة كوسيم في اليونان عام 1590 ميلادي، وفي سن الـ 15 من عمرها أرسلت إلى اسطنبول، وتزوجت من السلطان أحمد الأول، وأنجبت له عدداً من الأبناء بعضهم أصيب بأمراض نفسية، عشقت النفوذ والسلطة أكثر من عشقها للرجال ولأبنائها، واشتهرت بأنها أكثر نساء عصرها نفوذاً وقوة وجبروت، لإعلائها مصلحتها السياسية والشخصية على مصلحة الدولة العثمانية ومصلحة أبنائها، حيث عيّنت نفسها على فترات متقطعة نائبة عن حفيدها السلطان محمد خان الرابع، ولأجل السلطة أقصت إبنها السلطان إبراهيم عن العرش ثم قتلته بعد عزله بـ10 أيام حين هددها بإقصائها عن السلطة والحكم عن بعد من وراء الستار.

ويبرز هذا المسلسل تأثير النساء في حكم السلطنة العثمانية على مدى عقود من الزمن، وكيف أسهمن في زعزعة إستقرار وقوة الدولة العثمانية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"