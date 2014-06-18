كيف تابع النجوم مباراة الجزائر وما سبب إحراج أحلام؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أعرب عدد من النجوم عن تفاؤلهم بالمنتخب الجزائري على الرغم من خسارته أمس أمام المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم 2014.

فعبر "تويتر" كانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أعلنت عن إهدائها كرة مرصعة بالألماس للفريق الجزائري في حال فاز وقالت "الجزائر حبيبتي أولاً... وعد مني إذا فارت الجزائر سأهدي الفريق كرة مرصعة بالألماس".

كما وعدت أحلام لاعبي الجزائر بجائزة مالية قائلة "كل لاعب من فريقي الجزائر يحرز هدفاً له مني عشرة ألاف دولار فقط تشجيعية".

وقد سجّل سفيان بيغولي الهدف الأول والوحيد للجزائر، وهو لاعب نادي فالنسيا ويتقاضى سنوياً ملايين اليورو، وهو ما أوقع أحلام في إحراج، أقله أمام المتابعين الذين رأوا أنّ ملايين سفيان تفوق ما تملكه هي، بالتالي فهو لن يقبل الهدية المالية التي اعتبرتها أحلام تشجيعية.

وبعد خسارة الجزائر لم تخرج أحلام بأي تغريدة.

من ناحيتها قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عبر تويتر باللغة "كانت مجرد مباراة واحدة وكانت الجزائر الأقرب إلى الفوز، لا استطيع الانتظار للمباراة القادمة".

أما الفنانة اللبنانية ورد الخال فقالت " يضحك كثيراً من يضحك أخيراً" في إشارة إلى تفاؤلها بفوز الجزائر في المباريات اللاحقة.

كما كتب شقيق ورد الفنان يوسف الخال " المباراة اليوم "ضربة جزائر" وليست "ضربة جزاء" بالرغم من كل شيء... تحية من لبنان لهذا الفريق الجميل و العنيد خاصةً بحارس مرماه".

أما الفنان السوري عبد الكريم حمدان فكتب "معلش شو صار الجزائر مثل النار، لعبتو لعب حلو يا شباب إن شالله المباريات الجاية كلها بتفوزوا فيها برافو عليكم يا أبطال".

المطربة المصرية رنا سماحة قالت "معلش إن شاء الله المرة الجاية تتعوض وهفضل أشجع الجزائر برضو ويا رب البرازيل تكسب بقى".

من ناحيته فقد أعلن المطرب الإماراتي حسين الجسمي عن تشجيعه للمنتحب الجزائري، حيث نشر علم الجزائر وعلق عليه قائلاً "اليوم يبدأ مشوار محاربي الصحراء الجزائر في كأس العالم قلوبنا معكم وثقتنا بكم كبيرة".

ونشرت الفنانة السورية أصالة عبر "فيس بوك" صورة لها وهي ترتدي تيشرت مطبوع عليه علم الجزائر، وذلك أثناء مشاهدتها المباراة وكان برفقتها في الصورة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان ومدير أعمالها وشقيقها انس نصري.

أخيرا فقد أعرب الفنان المصري خالد النبوي عن أمنيته بفوز الجزائر قائلاً عبر تويتر "كنت أتمنى فوز الجزائر الشقيق ..أتمنى للجزائر حظاً كبيراً في المباريات القادمة، شجعوا الجزائر".