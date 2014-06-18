متابعة الأهلي والزمالك قد تحرمك من قمة في كأس العالم

قد تجد نفسك مجبرا على تفويت مباراة بين البرازيل وإسبانيا في كأس العالم، إذا قررت متابعة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.. هذه هي الحقيقة المرة.

وأسفرت قرعة الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز يوم الأربعاء عن مباراة قمة بين الأهلي والزمالك يوم 28 يونيو الجاري الساعة الثامنة ونصف.

ويشهد هذا اليوم المباراتين الافتتاحيتين لدور الـ16 في المونديال، بين أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية.. وستكون المباراة الأخرى بين أول المجموعة الثالثة وثاني المجموعة الرابعة.

وتقام مباراتي دور الـ16 في المونديال الساعة السابعة والساعة 11 على الترتيب.

وبالتالي قد تجد نفسك في النهاية مجبرا على ترك الدقائق الأخيرة المثيرة من المباراة الأولى أو لو امتدت للأشواط الإضافية، من أجل متابعة مباراة القمة.

المباراة الأولى قد تجمع بين البرازيل إذا تأهلت في صدارة المجموعة الأولى أو إسبانيا التي تسعى للفوز على تشيلي يوم الأربعاء من أجل التأهل لدور الـ16 بعد الخسارة القاسية من هولندا 5-1.

لماذا 28 يونيو؟

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قال أن مباريات الدورة الرباعية ستقام في أيام غير أيام كأس العالم، واختار يوم 27 يونيو موعدا لليوم الافتتاحي.

27 يونيو هو اليوم الوحيد الخالي من المباريات بين مرحلة المجموعات ودور الـ16 في المونديال.

إلا أنه أشار إلى أن الأمن قد يعترض على إقامة مباريات في هذا اليوم، كونه يوافق يوم الجمعة الذي ترفض الداخلية تأمين المباريات فيه.

ويبدو أن الأمن رفض فعلا، فقرر إقامة مباراتي الافتتاح يوم السبت 28 يونيو.