غضب بين الأهالى بسبب تأخر حركة القطارات بالمنيا

شهدت اليوم الأربعاء، محطة قطارات المنيا، حالة شديدة من الغضب بسبب تعطل حركة القطارات لأكثر من 5 ساعات، مما أثار حفيظة الركاب الذين تجمهروا أمام مكتب ناظر المحطة وطالبوا برد تذاكرهم.

وأكد سعيد إبراهيم، موظف بتوزيع المنيا، أنه انتظر أكثر من خمس ساعات القطار رقم 991 القادم من سوهاج وأسيوط ، والذي كان من المفترض أن يصل محطة ملوى الساعة التاسعة صباحًا ولم يصل للساعة الثانية عشرة ظهرا،

> وعندما سألنا ناظر المحطة أكد أنه لن يصل قبل الساعة الرابعة عصرًا، مما تسبب في غضب الكثيرين الذين طلبوا رد تذاكرهم من المحطة ومع رفض موظف الشباك، بحجة أنه لم تصله معلومات تجمهر الأهالي أمام مكتب ناظر المحطة.

وأضاف نصيف جاد، موظف بزراعة المنيا، أن تأخر القطارات 91 و 833، تسبب في إجبار الركاب على استقلال القطار رقم 709 القادم من محافظة أسيوط متجهًا إلى المنيا، والذي كان مكتظًا بالركاب وكاد أن يتسبب فى كارثة بشرية، وشهد مشاجرات بالجملة، وحالات تحرش كثيرة.

وأكد مدير محطة قطارات المنيا، أن تأخر القطارات وراءه حادث، وليس بسبب عطل فنى، وأنه أمر طارئ، وإن هناك تعليمات لشباك التذاكر برد قيمة التذاكر لأصحابها في حالة طلبهم ذلك، وأنه تم أصدار تعليمات للقطارات لمن أراد ان يستقل أي قطار بتذكرة قطار فات موعده بأن يتم قبول أي تذكرة محجوزة بشرط أن تكون على ذات الدرجة.