مسؤول ألماني يطالب “واشنطن” بتدخل عسكري في العراق مع إبعاد بلاده

حمل رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا فولكر كاودر الولايات المتحدة، مسؤولية تطورات الأوضاع في العراق، مُطالًبا بـ”دراسة تدخل عسكري جديد” هدفه دحر “داعش”، “دون” أن تكون ألمانيا طرفا فيه.

حمل رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا ، فولكر كاودر، الولايات المتحدة مسؤولية تطورات الأوضاع في العراق.

وقال كاودر في تصريحات لصحيفة “هانوفاريشه ألغماينه تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (18 يونيو ان 2014): “الأمريكان يتحملون بغزوهم السابق للعراق مسؤولية خاصة تجاه تطورات الأوضاع هناك”، وحث كاودر الأمريكيين انطلاقًا من هذه الخلفية “دراسة تدخل عسكري جديد” في العراق.

وأضاف كاودر أن جماعات إرهابية سنية تسعى إلى فرض نظام مرعب في العراق وتعدم الأطفال بوحشية، وهو ما “لا ينبغي لأمريكا السماح به”. وفي الوقت نفسه، أكد السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، أن بلاده لن تشارك في مهمة عسكرية في العراق، موضحا أن “الاهتمام بإحلال الاستقرار في العراق مهمة الأمريكان”.

DW