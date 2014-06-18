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إزالة 75 حالة إشغالات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

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إزالة 75 حالة إشغالات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎ إزالة 75 حالة إشغالات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

أرشيفية

قامت محافظة الوادى الجديد بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والعشوائيات بمراكز المحافظة وضمت الحملة رجال الأمن تحت إشراف مدير امن المحافظة وقيادة العقيد ياسر جودة رئيس قسم المرافق بالمحافظة والإدارة الهندسية وقسم المحلات بمجلس مدينة الخارجة.

وقال عبد الستار عبد الرحمن السيد نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة انه تم حتى الآن إزالة 75 حالة إشغالات متنوعة ما بين إزالة تندات حديدية أمام المحال التجارية وبروز داخل الشارع وباعة جائلين.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة أنه سوف يتم تنظيم حملة مكبرة عن قريب وذلك لإزالة الإشغالات بسوق البساتين بمدينة الخارجة وإدخال الباعة داخل الباكيات المخصصة لهم داخل حرم السوق وأكد على ضرورة نقل الباعة المخالفين بسوق الشعلة بمدينة الخارجة إلى السوق الجديد بعد الانتهاء من كافة التجهيزات به حيث تم الانتهاء من تجهيز 56 بايكة وجارى الانتهاء من المبنى الادارى الذى يضم دورة مياه عمومية وكافتيريا ومكاتب للإداريين.

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