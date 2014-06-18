التحقيق مع طالب بمطروح تسبب في انفجار معمل مدرسته أثناء العبث داخله

أعلنت مديرية أمن مطروح سماع دوى شديد داخل معمل مدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بمدينة مرسى مطروح، نتيجة عبث أحد الطلاب بالمواد الكيماوية الخاصة بمعمل المدرسة، مما تسبب في تحطيم النوافذ وبعض محتويات المعمل وجارِ البحث والتحري عن ظروف وملابسات الواقعة .

وتبلغ اليوم الاربعاء لقسم شرطة مطروح حسن إمام إبراهيم ( 43 سنة ) أمين معمل بالمدرسة بحدوث صوت فرقعة شديد بالمعمل الخاص بالمدرسة ووجود بعض التلفيات، وبالانتقال والفحص وسؤال المبلغ أفاد أنه حال تواجد الطالب عبد الله – هـ – ن ( 14 سنة ) طالب بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة لتلقي دروس التقوية الصيفية قام بالتوجه إلي حجرة ملحقة بالمعمل وأثناء عبثه بالمواد الكيمائية قام بمزج المياه بمادة الصوديوم مما أدي إلي حدوث صوت الانفجار ونتج عنه حدوث بعض التلفيات بالمعمل عبارة عن كسر زجاج 3 نوافذ وتلف لمبات الإنارة وأحد الكراسي .

وتم اخطار النيابة العامة وجاري انتداب الأدلة الجنائية، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتم التحفظ علي الطالب المذكور وجارٍ مناقشته بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني بمطروح و تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة .