إصابة مجندين في تبادل إطلاق النيران مع 3 أشخاص حاولوا سرقة سيارة بالقليوبية

تمكن 3 عاطلين من تكوين تشكيل عصابي لسرقة سيارة وأطلقوا الرصاص على رجال الشرطة بعد مطاردة أمنية أصابوا خلالها اثنين من قوة إدارة تأمين الطرق والمنافذ أحدهما في حالة خطيرة بقليوب.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطار بالواقعة من اللواء عمر أبوزيد مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ بأنه أثناء قيام النقيب عربى مبارك الضابط بالإدارة تفقده الحالة الأمنية على الطريق الزراعى اتجاه القاهرة شاهد سيارة ربع نقل تقف على جانب الطريق وهبط منها 3 أشخاص وحاولا سرقة اللوحات المعدنية لإحدى سيارات النقل الثقيل المتوقفة على جانب الطريق، وبالاقتراب منهم أسرعوا بالفرار بالسيارة وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، وبادلتهم القوات الرصاص.

أسفرت المطاردة عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة هما الجندى حسن فتحى محمد أحمد -21 سنة- من قوات أمن بنها بطلق نارى فى القدم وفى حالة خطيرة، وسائق سيارة الشرطة الجندى أحمد سهرى يمنى محمد مصابا بكدمة باليد اليسرى.

وتبين أن السيارة التى استقلها الجناة تحمل أرقام “30125″ نقل منوفية، وأما السيارة التى حاول المتهمون سرقتها فتحمل أرقام “1948 س هـ هـ” بمقطورة رقم “7867″ الإسكندرية، وبمعاينة سيارة الشرطة رقم “5815″ تبين أن بها تلفيات نتجت عن المطاردة مع الجناة.

تم التحفظ على السيارات داخل ديوان عام قسم شرطة قليوب ، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.