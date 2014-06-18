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حركة “عيون السيسي ضد الفساد” تدشن حملة لمتابعة الأسعار بالمنيا

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حركة “عيون السيسي ضد الفساد” تدشن حملة لمتابعة الأسعار بالمنيا حركة “عيون السيسي ضد الفساد” تدشن حملة لمتابعة الأسعار بالمنيا

عبدالفتاح

أصدرت حركة “ السيسي ضد الفساد” اول بيان لها ، اليوم ، أعلنت فيه تدشين حملة لمتابعة السلع بالأسواق والتواصل مع مسئولي المحافظة من أجل ضبط الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان ومحاولات البعض استغلال المناسبات في رفع أسعار بعض السلع علي المواطنين.

وأكد محمود سعيد ربيع المنسق العام لحركة عيون السيسي ضد الفساد بالمنيا أن الحركة تستعد لعمل عدد من الحملات في الأيام القادمة لدفع المواطنين إلى العمل والاستجابة لدعوات الرئيس السيسي فيما يدعو من الاتقان والتفاني في العمل من اجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.

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