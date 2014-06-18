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إصابة 6 أشخاص وخسائر تقدر بـ50 ألف جنيه فى حريق بمنزل ومخزن أخشاب بإدفو

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إصابة 6 أشخاص وخسائر تقدر بـ50 ألف جنيه فى حريق بمنزل ومخزن أخشاب بإدفو إصابة 6 أشخاص وخسائر تقدر بـ50 ألف جنيه فى حريق بمنزل ومخزن أخشاب بإدفو

صورة أرشيفية

اصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة فى حريق منزل بقرية أبو غلاب بمركز ادفو .

وكان اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز ادفو بنشوب حريق داخل منزل بقرية أبوغلاب بادفو ، وبانتقال القوات وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق الطابق الاول والثاني مخزن اخشاب والطابق الثالث مسكن المواطن احمد حامد 47 نجار ومقيم بذات العنوان .

 ونتج عن الحريق إصابة كلاً من أميرة أحمد حامد 18 سنه مصابة بحروق باليدين وكدمات بالظهر وأيمن مهران محمد 25 سنه مصابا بحروق بالساعد والفخدين والوجه من الناحية اليسري ومحمد محمود نجيب 33 سنة مصابا بحروق بالذراع الأيمن و نغم احمد احمد حامد 5 سنوات مصابة بحروق سطحية بالقدمين وحامد احمد حامد 19 سنه مصابا بحروق بالظهر واليد اليمني والزراع الايسر وحسام احمد حامد 16 سنه مصابا بحروق بالكفين .

  ونتج عن الحريق تلفيات بالمبني والمخزن تقدر 50000 جنيه، وتم اخطار العمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحرر محضر رقم 8003 جنح ادفو .

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