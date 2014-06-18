البورصة تتعافي وتربح 1.8 مليار بختام تعاملات اليوم

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها فى ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 484 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 51ر0% ليصل إلى مستوى 9ر8439 نقطة كما زاد مؤشر “إيجي إكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 51ر0% ليصل إلى مستوى 78ر594 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 38ر0% ليصل الى مستوى 81ر1045 نقطة.

من جانبه قال احمد عبد الحميد على لسان احمد عبد الحميد العضو المتدب بوثيقة أن السوق تعافى خلال تعاملات اليوم بدعم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم على العرض المقدم من شركة بلتون وسايرس للاستحواذ على 20% من أسهم هيرميس بقيمة 16 جنيها للسهم الواحد فضلا عن تردد أنباء عن تأجيل تطبيق قانون الضرائب على الأرباح المحققة من البورصة.

وأضاف أن تصريحات وزير الاستثمار عن خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة هيكلة شركات القطاع العام ساهمت في تعافي السوق.

أ ش أ