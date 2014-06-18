أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البورصة تتعافي وتربح 1.8 مليار بختام تعاملات اليوم

Google+ Print
البورصة تتعافي وتربح 1.8 مليار بختام تعاملات اليوم البورصة تتعافي وتربح 1.8 مليار بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها فى ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 484 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 51ر0% ليصل إلى مستوى 9ر8439 نقطة كما زاد مؤشر “إيجي إكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 51ر0% ليصل إلى مستوى 78ر594 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 38ر0% ليصل الى مستوى 81ر1045 نقطة.

من جانبه قال احمد عبد الحميد على لسان احمد عبد الحميد العضو المتدب بوثيقة أن السوق تعافى خلال تعاملات اليوم بدعم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم على العرض المقدم من شركة بلتون وسايرس للاستحواذ على 20% من أسهم هيرميس بقيمة 16 جنيها للسهم الواحد فضلا عن تردد أنباء عن تأجيل تطبيق قانون الضرائب على الأرباح المحققة من البورصة.

وأضاف أن تصريحات وزير الاستثمار عن خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة هيكلة شركات القطاع العام ساهمت في تعافي السوق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا