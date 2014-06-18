روتين يومي لبشرة نضرة في رمضان

لأن البشرة الباهتة تؤثر نفسياً عليك وعلى مظهرك أمام الجميع في المنزل أو العمل في شهر رمضان، نقدّم لك برنامج يومي يمكنك اعتماده:

يمكنك الحصول على بشرة جميلة ومتوهجّة عبر اعتماد روتين معين لتنظيف البشرة بعيداً عن دفع الأموال في مراكز التجميل وعيادات اطباء الجلد.

تجنبي تناول الوجبات السريعة خلال وقت الإفطار لأنها تضر البشرة كثيراً يحيث تحتاج بشرتك في هذا الوقت لمواد طبيعيّة مغذيّة والتي لن تجدها في الوجبات السريعة المليئة بالدهون ما يسبّب ظهور سريع للبثور والحبوب، كما ننصحك بتجنّب الشوكولا والحلويات والبيتزا وغيرها...

مارسي بعض أنواع الرياضات الخفيفة كالمشي والركض الخفيف التي من شأنها تنشيط الدورة الدمويّة وبالتالي تدفّق الدم إلى الوجه فيأخذ لوناً وردياً.

كما عليك شرب 8 أكواب من الماء خلال الفترة الممتدّة من الإفطار حتى السحور أولاً كي يأخذ جسمك حاجته من الماء الذي يفتقده خلال النهار، وحتى لا تتعرّض البشرة إلى الجفاف فالتشققات. وأيضاً حتى لا تنزعجي أنت من شعورك بالعطش.

احرصي على شرب الماء قبل تناول وجبة الإفطار فالماء من شأنه أن يمنح بشرتك الليونة والترطيب ويمنحها الملمس الناعم كما يزيل عنك الضغوطات المتراكمة في هذا اليوم، والأمر نفسه بالنسبة للسحور.

بما ان شهر رمضان هذه السنة كسابقتها في فصل الصيف فبشرتك ستزداد ضرراً حيث التعرّض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لهذا لا تخرجي من دون كريم الوقاية من الشمس وبدرجة عاليّة، وإذا اردت أن تتعرضي للشمس فلحظات الصباح الأولى هي الأفضل للحصول على الفيتامين "د".

يعتبر التنظيف الدوري للبشرة من ضروريات الجمال للحفاظ على بشرة صحيّة ونضرة لهذا احرصي دائماً على تنظيفها وتقشيرها وترطيبها كل يوم. فمهما كان نوع بشرتك اختاري المستحضرات اللازمة واعتني ببشرتك خلال يوم الصيام الطويل.

ان عادة تنظيف الوجه المتكرّر والوضوء تحافظ على نضارة الوجه من خلال منع الخلايا الميّتة من التراكم، مع هذا ننصحك بالجوء إلى القناع الملّطف مرة في الاسبوع لترطيب البشرة وازالة الشوائب المتراكمة إن وجدت ما يزيد من نعومة بشرتك وجمالها.

ان متابعة هذه العادات مع تنظيف البشرة بشكل متواصل سوف يساعد في الحصول على بشرة ليّنة، نضرة ومشرقة خلال شهر رمضان ودائماً.

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