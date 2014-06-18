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احتفلوا بيوم المحيطات العالمي 2014 مع La Mer

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احتفلوا بيوم المحيطات العالمي 2014 مع La Mer احتفلوا بيوم المحيطات العالمي 2014 مع La Mer

الأربعاء 18-06-2014 12:59

سوف تحتفل La Mer بيوم المحيطات العالمي لعام 2014 من خلال شراكة تقيمها مع National Geographic Society للمساعدة في دعم الجيل القادم من مكتشفي المحيطات الناشئين. تحتفي La Mer هذا العام بعمل عالمة الأحياء أندريا مارشال.

وقالت ساندرا مين، رئيسة علامة La Mer العالمية: "تفخر La Mer باستمرار شراكتها مع National Geographic Society والمساعدة في تحسين حالة محيطاتنا، فالمحيط هو جزء أساسي من تراث La Mer ، وقد ألهمتنا الدكتور سيلفيا إيرل العام الفائت لتوسيع برنامجنا من خلال دعم الجيل القادم من النساء ليكون لديهن تأثيرا ملموسا في الحفاظ على المحيطات. تشاركنا المستكشفة الناشئة أندريا مارشال شغفنا وقد كانت اكتشافاتها الرائدة هامة ورائعة."

وإحياء لذكرى يوم المحيطات العالمي، سوف تتوفر عبوة بحجم 100مل من Crème de la Mer بتصميم جديد وإصدار محدود في يوليو 2014.

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سيدتي