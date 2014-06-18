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اختاري أجمل مكياج للمرشحات في مسابقة Fashionista

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اختاري أجمل مكياج للمرشحات في مسابقة Fashionista اختاري أجمل مكياج للمرشحات في مسابقة Fashionista

أطلق موقع "سيدتي نت" مسابقة أجمل FASHIONISTA ، في حدث هول الأول من نوعه، لينقلك إلى عالم الجمال ويسمح لك بالتعبير عن رأيك الشخصي في كلّ مشتركة.

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في عصر التطورات، برز التسابق حول أجدد صيحات الجمال وآخر إصدارات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الـInstagram . اختار الموقع عدداً من المشتركات اللواتي يحصلن على أعلى نسبة متابعة؛ وبما أنّ كل Fashionista تتميّز بتسريحات مختلفة، مع تنوّع اكسسوارات الشعر، وتحاول ابتكار طرق جديدة في المكياج، إضافة إلى طلاء الأظافر وأشكاله التي تطبّقها كلّ مشتركة، جمعنا لك في قسم الجمال آخر صور المشتركات بأجمل التسريحات وأجدد المكياجات، إضافة إلى صورٍ لمستحضرات التجميل التي تستخدمها كلّ مشتركة.
شاركينا رأيك وصوّتي للأفضل.

للتصويت لأفضل Fashionista اضغطي على هذا الرابط

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