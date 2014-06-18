رئيس ريال مدريد ينفي مساعدته لقطر في الفوز بتنظيم مونديال 2022

إفي - نفى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز صحة ما ذكرته مجلة (فرانس فوتبول) عن دخوله هو والنادي الملكي في تحالف من أجل ضمان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 مهددا بمقاضاة المجلة الفرنسية.

وقال فلورنتينو بيريز في بيان حصلت (إفي) على نسخة منه "ليس صحيحا على الإطلاق إنني اجتمعت في أكتوبر 2009 أو في أي وقت آخر مع الوفد الذي تحدث عنه التقرير، أو مع أي أحد آخر أو مع رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني، أو مع أي أحد مرتبط بملف ترشح قطر للمونديال".

ونشرت مجلة (فرانس فوتبول) أمس، دون الاشارة الى مصادرها، أن رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم،انخل ماريا بيلار، كان في "قلب المعاملات" مع قطر، وان الدوحة تعهدت بدعم ملف ترشح إسبانيا لكأس العالم 2018 مقابل حصولها على دعم مدريد في ملف ترشحها لمونديال 2022.

وذكرت المجلة أن من العناصر الكبرى في هذه الشراكة التي كانت تسعى "لضمان المصالح الاقتصادية لكل طرف"، رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل، ورئيس ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز، والذي يشير الخبر الى تورط ناديهما على مستويات مختلفة.

كما ذكرت المجلة ان رجل الاعمال خاومي فلوكسا مورو، وهو من مدينة مايوركا الاسبانية، والمرتبط بقطر من خلال شركة (الجابر)، ومع برشلونة من خلال نائب الرئيس كارليس بيلاروبي، لعب "دورا هاما" في التحالف المزعوم.

وقالت ان فلوكسا نظم رحلة في 2009 لوفد قطري إلى مدريد اجتمع خلالها مع ممثلين عن ريال مدريد مثل رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالاضافة إلى خوسيه أنخل سانشيز وخوليو جونزاليث توخو، واميليو بوتراجينيو، وايفان برافو.

وأتاحت هذه المقابلات - بحسب (فرانس فوتبول) - لرئيس اللجنة القطرية، حسن التوحيدي، بأن يتوسط المسئولون في ريال مدريد لدى بيلار، الذي تحدث معه في ملعب سانتياجو برنابيو، والذي قبل من حيث المبدأ تبادل الأصوات "من دولة لأخرى".

وأشارت المجلة أيضا إلى أن فلورنتينو بيريز، هو رئيس شركة بناء "ACS" التي تساهم فيها "Iberostar" التي أسسها فلوكسا، والتي تسيطر عليها منذ 2011 شركة (هوكتيف) الالمانية التي حصلت على عدة عقود خاصة بالتطوير في قطر استعداد لمونديال 2022.

وأوضح البيان الذي تم إرساله إلى (إفي) أن "ريال مدريد ورئيسه، فلورنتينو بيريز، سيتخذان الإجراءات القانونية ذات الصلة ضد فرانس فوتبول وضد الموقعين على ذلك التقرير".