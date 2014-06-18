عادل لبيب: لم يتم الاستقرار حتى الآن علي “حركة المحافظين”

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه لم يتم الاستقرار حتي الآن علي إجراء حركة المحافظين لافتاً إلي أنه في حالة إجراء تغيير فسيكون تغييرًا محدوًدا مشيرًا إلي أنه سيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة تعيين مساعدين للمحافظين من الشباب والمرأة وسيكونوا شركاء في الإدارة وسيتم الاختيار وفقاً لعدة معايير اهمها التأهيل العلمي المناسب والمهارات الإدارية وان يكونوا من أبناء المحافظات التي يتم التعيين بها … جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة الوزير اليوم عقب اختياره في التشكيل الوزاري الجديد .

ولفت الوزير إلي انه سيقود اعتباراً من الأسبوع القادم حملة تحت عنوان ( إعادة رونق مصر ) يتم من خلال القيام بجولات في جميع المحافظات وذلك للاطمئنان علي سير العمل بالوحدات المحلية ودواوين عموم المحافظات اضافة إلي تحفيز المواطنين علي العمل والإنتاج ودعم التنمية بالمحافظات مؤكداً أنه يتم حالياً إعادة ترسيم الحدود في المحافظات لإعلان المحافظات الجديدة طبقاً لبرنامج المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار لبيب إلي أن سيتم اعتباراً من الأسبوع القادم البدء في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في جميع انحاء مصر لافتاً إلي أن التنمية المحلية من أهم الوزارات في مصر لدورها الهام في مجال دعم التنمية في جميع المحافظات وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وقال أن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات العربية إلي مصر خاصة مع زيادة الاستقرار والأمن في البلاد .

ولفت لبيب إلي أهمية التوزيع العادل للدعم حتي يصل إلي مستحقيه في جميع القري والمدن بالمحافظات مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة القادمة التوسع في مصادر الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية والحرارية للقضاء علي العجز في الطاقة وقال انه يجري حالياً تحويل الأعمدة بالشوارع للعمل بالطاقة الشمسية .