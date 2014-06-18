بالصور.. “دور الإعلام فى مواجهة ختان الإناث والتحرش الجنسى” ندوة جمعية الطفولة بأسيوط

نظمت جمعية الطفولة والتنمية باسيوط اليوم ندوة تثقيفية عن دور الاعلام عن مناهضة ختان الإناث والعنف ضد المرأة والتحرش الجنسى بقرى ومراكز المحافظة بحضور بعض منسقى المشروع بالجمعية .

وقالت نيفين اسحق منسق مشروع مجتمعات الأكثر أمانا للأطفال بأسيوط إلى أن مشروعات الجمعية والخاصة المتعلقة بمناهضة العنف ضد الاطفال ومناهضة ختان الاناث تتم بمختلف النجوع والعذب البعيدة والتى تستهدف مختلف فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وكبار السن والتركيز على الأطفال من خلال الرسومات والأعمال الفنية التى يفضلها الاطفال بمختلف شرائحهم العمرية .

وأكدت منال فوزى مدير مشروع مجتمعات اكثر امان للاطفال باسيوط ان المشكلة تتمثل فى الوصول الى الشباب الامر الذى ادى ال التواصل مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى والمؤسسات التعليمية ومراكز الشباب للوصول الى جميع شرائح الشباب، مشيرة إلى أهمية استغلال شهر رمضان المبارك واستغلال أوقات الجمعات بدور العبادة لنشر الافكار الهادفة والتى تحقق أكبر استفادة للأهالى والتوعية بخطورة بعض الظواهر منها مواجهة التحرش الجنسى وظاهرة ختان الاناث والعنف ضد الأطفال والمرأة .

وفى نهاية الندوة، تم الاعلان عن بدء تنفيذ حملة ” كاملة ” لمناهضة ختان الاناث بقرى أولاد سراج والمعصرة بالفتح الساعة 11 يوم السبت 21 يونيو وبنى هلال بالقوصية ويوم الاثنين 23 يونيو بمركز صدفا بمدرسة التجارة .