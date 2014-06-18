ننشر السيرة الذاتية للمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الجديد

تنعقد السبت المقبل بمقر ديوان عام مجلس الدولة الجمعية العمومية للمستشارين برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالي لإختيار الرئيس الجديد .

ورئيس مجلس الدولة الجديد هو المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة )

> - مواليد عام 1945 حصل علي ليسانس الحقوق عام 1967 ثم حصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي عام 1969 ثم دبلوم معهد البحوث والدراسات العربيه التابع لجامعة الدول العربية عام 1975

> حصل ندا علي درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرساله بين الجامعات الاجنبية في موضوع ((( مسئولية المنظمات الدوليه عن اعمال موظفيها ))) ونالت الرسالة جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي كاحسن رسالة في القانون الدولي لعام 1984

> وتدرج في العمل القضائي بجميع اقسام مجلس الدولة (( الافتاء والتشريع والقضاء الاداري والمحاكم الادارية والتأديبية والتفتيش القضائي وهيئة مفوضي الدولة ))

> - له العديد من المؤلفات ومنها : الموظف الدولي ( دراسة مقارنة بين القانون الدولي والاداري عام 1986 ) ومسئولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية 1986 وقانون البحار الجديد والمصالح العربية موسوعة أصدرها معهد البحوث والدراسات العربية لتحديد إتجاة موحد للدول العربية قبل وضع إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982

> وعن خبراته العلمية والأكاديمية :

> - محاضر بقسم القانون الدولي بمعهد البحوث والدراسات العربية .

> - تولي التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مادة مسئولية المنظمات الدولية لطلبة الماجستير والدكتوراه

> - محاضر بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة .

> - محاضر بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس لمادة القانون الدولي والقانون الداخلي.

> - شارك في مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير بمركز البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية .