7 مراحل قبل القراءة!

أجمع علماء تربية الطفل أن علاقة الطفل بالكتاب تبدأ قبل مرحلة القراءة الفعلية، وعنها يحدثنا «يعقوب الشاروني» كاتب الأطفال، وصاحب سلسلة الكتب المعرفية للطفل.

*مرحلة التبادل باليد

في العام الأول يظهر الصغير اهتماماً عابراً بالكتاب؛ ينظر إليه كما ينظر إلى أي شيء حوله، يضعه في الفم، يمسكه باليد، يسقطه على الأرض، ينتزع الورق. يمزقه مُصغياً لصوت الورق ينثني ويتمزق، وهكذا يكتسب خبرته الأولى في عالم الورق والكتب.

هنا، ضعي بين يدي طفلك أوراقاً من مجلات قديمة تحتوي على صور ملونة براقة وجذابة؛ فيمنحها شيئاً من اهتمامه دون التعرف على الأشياء البسيطة، والحروف لا تثير اهتمامه.

*مرحلة الإشارة إلى الصور

تبدأ من الشهر الخامس عشر من عمر الطفل، فقلبي له صفحات الكتاب؛ حتى يشاهدها، اليوم هناك كتب صفحاتها من القماش ويقترب شكلها من الألعاب، ألوانها زاهية، وتضم أشياء مألوفة في محيط الطفل: حيوانات، أدوات الاستخدام اليومي مثل الكرة، القط، المقعد، الملعقة.

هنا، قلدي له أصوات الطيور والحيوانات، حدثيه عن الصور بكلمات بسيطة وعبارات مختصرة، وشجعيه إن نطق ببعض الكلمات؛ حتى يكررها.

*مرحلة تسمية الأشياء

مع بدايات الشهر الثامن عشر حيث يبدأ في استعمال كلمات نابعة من نفسه مع الصور، يشير إلى الصور ويسميها؛ هذا قط، هذه زرافة، يسأل الكبار: ما هذا؟ الكتاب أصبح وسيلته لاكتساب المعلومات، يقلد أصوات الحيوانات التي يرى صورها، يعرف اتجاه الصور فلا ينظر إليها مقلوبة، يتعلم المحافظة على الكتاب وصفحاته.

هنا، تعاملي مع الكتاب بأسلوب الرغبة في المحافظة عليه، بدلاً من التوجيهات الشفوية.

*مرحلة حب القصص القصيرة

تبدأ بعد تمام عامين من عمر الطفل، وتمتد إلى 3 سنوات، وفيها يستمر في حفظ أسماء الصور والأشياء التي بها، ويحب أن يسمع قصة على كل صورة، ولابد من القراءة بصوت عال؛ لتشجيعه على محاولاته للتعبير عن نفسه، وهنا يحب إعادة قراءة نفس الكتاب حتى يتقنه.

هنا، احذري من إعطائه كتباً كثيرة؛ حتى لا يفقد اهتمامه بها، علميه أخذ الكتاب من مكان معين وإعادته إليه مرة ثانية.

*مرحلة البحث عن المعاني

تبدأ منذ عامين ونصف العام أو بعد ثلاث سنوات، وتبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حية، قد يمد يده ليأخذ شيئاً من صورة، ويصدر أصواتاً تدل على المشاركة الوجدانية، يهتم بالكلام الذي يسمعه أثناء النظر إلى الصورة ويحفظه.

هنا، علميه بعض الأغاني المسجوعة، اشتري له كتباً عن الأشياء التي يهتم بها: السيارات القطارات أو العرائس.



* مرحلة سرد القصص وملاحظة الحروف

بعد العام الثالث ومنتصف الرابع، يستطيع تفسير الصور والتعليق عليها، يصغي للكلمات بدون صور، يعيد سرد القصة البسيطة، ويتعلم أن الصور المتعاقبة تمثل قصة، يميز بين الحيوانات التي تعيش بالبيت والأخرى في الحقل، يعرف المتشابه والمختلف.

هنا، اسأليه وإن لم يرد بإجابات صحيحة، وسيبدأ الاهتمام بالحروف مثل اهتمامه بالصور.

* مرحلة ما بين الرابعة والخامسة من العمر

يجد الطفل متعة في مصاحبة غيره، تزداد مهاراته واهتمامه بالكتب، يضحك من الصور الهزلية حتى إن لم يكن لها معنى، لديه القدرة على حفظ القصص كلمة كلمة، وتكثر أسئلته لماذا؟ ما سبب؟

هنا، أحضري قصصاً تدور حول الحيوانات، أو شخصيات محيطة مثل: الأب، الأم، الأخ، واجلبي له المكعبات التي توجد عليها حروف الكتابة، أسمعيه أصوات الحيوانات، وكرري عليه عبارات وألفاظ القصة أكثر من مرة.