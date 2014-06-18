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السجن المؤبد على الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين لدوره في انقلاب 1980

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السجن المؤبد على الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين لدوره في انقلاب 1980 السجن المؤبد على الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين لدوره في انقلاب 1980

الرئيس التركي الأسبق كنعان

قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية (تي.أر.تي) إن حكما بالسجن المؤبد صدر على كل من الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين وقائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا اليوم الأربعاء لدورهما في انقلاب عسكري عام 1980 بحسب ما أفادت “رويترز”.

واتهم إيفرين (96 عاما) وشاهين كايا (89 عاما) بتمهيد الطريق أمام تدخل عسكري للمرة الثالثة في غضون 20 عاما ثم القيام بانقلاب.

ومهد الانقلاب الطريق أمام نظام عسكري تعرض خلاله الآلاف للتعذيب وحكم على مئات بالاعدام كما اختفى كثيرون وبدأت مرحلة من هيمنة الجيش على السياسة التركية.

 

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