جامعة أسيوط تطلق حملة “معاً لإنقاذ مرضى صعيد مصر” الأحد القادم

تعقد جامعه أسيوط الأحد القادم الملتقى الأول لإطلاق الحملة الخيرية التى تنظمها تحت عنوان ” معاً…لإنقاذ مرضى صعيد مصر ” والتي تهدف الى دعم المستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة.

صرح عبد السميع أن الحملة تهدف إلى توفير أفضل مستوى من الخدمة الطبية المقدمة بكافه التخصصات بمستشفى أسيوط الجامعي والتي يستفيد منها أكثر من 20 مليون مريض سنوياً وتصل نسبة متلقي العلاج المجاني إلى 92% من الغير القادرين ليس فى أسيوط فقط بل فى مختلف محافظات الصعيد والوادي الجديد , موضحا أن فكرة الحملة جاءت نتيجة لضعف الإمكانيات المتاحة وخاصةً فى ظل ما يمر به الوطن من ظروف وأزمات اقتصاديه تحتاج منا إلى طرح حلول بديلة وغير تقليدية وكذلك إلى تكاتف الجهود وإحياء قيم الانتماء والتكافل الإجتماعى بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة أن المبادرة التي تطلقها الجامعة تم الإعداد لها بشكل مكثف وفعال خلال الفترة الماضية والتى تعد هى الحملة الخيرية الأولى من نوعها التي تطلقها الجامعة ، حيث تم حصر الأجهزة اللازمة لمختلف التخصصات بالمستشفى الجامعي والتي تتراوح سعرها من 150جنيه وتصل الى 5 مليون جنيه وقد تم تخصيص رقم حساب لاستقبال زكاة المال والصدقات الجارية لصالح الحملة ، كما يتم قبول التبرع بأي نوع من الأجهزة المعلن عنها.

وأوضح صلاح أنه فى تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لرسم ملامح الحملة والتي عكست إقبالاً واسعاً من كافه الهيئات والمؤسسات الاستثمارية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأفراد العائلات فى قرى ومدن محافظة أسيوط ,وذلك الى جانب اعتمادها على عدد كبير من المتطوعين من إتحاد الطلاب والأسر الطلابية على مستوى الجامعة بمختلف كلياتها .