كيندال جينير تظهر في أول حملاتها الإعلانية لـ Givenchy

بعد أن اكتسحت صور عارضة الأزياء الشابة كيندال جينير Kendall Jenner الأخت غير الشقيقة للأخوات كارداشيان مواقع التواصل الإجتماعي خلال أيام أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2015 حيث ظهرت في أكبر العروض وأهمها في ذلك الحين مثل Givenchy ، Marc Jacobs و Chanel ، وهاهي الآن تستكمل مسيرتها كعارضة أزياء ناجحة بظهرها في صور أول حملة إعلانية لها .

ظهرت كيندال جيني في صور الحملة الإعلانية لدار الأزياء الشهيرة Givenchy للخريف المقبل إلى جانب عارضات سابقات للدار مثل Jamie Bouchert و Mariacarla Boscono وهذا ما جعلنا نتساءل ، هل من الممكن أن تكون علاقة الصداقة التي تربط عائلة كارداشيان مع المصمم ريكاردو تيشي المدير الإبداعي للدار هي السبب في ظهور كيندال في الحملة الإعلانية للخريف المقبل ؟؟