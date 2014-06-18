الأميرة هيا تنافس أميرات بريطانيا بإطلالتها الملكية

اجتمعت أجمل أميرات بريطانيا لحضور سباق الخيول Royal Ascot race في مدينة بريكشاير، وتألقت كل منهن بإطلالة ملكية جميلة أكملتها قبعة فريدة من نوعها، كما حضرت الحفل زوجة حاكم دبي الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين متألقة بإطلالة ناعمة وجميلة بفستان سماوي أنيق مع قبعة بلون كحلي.

وقد نافست الأميرة هيا أجمل أميرات بريطانيا اللواتي حضرن هذا السباق، ومنهن: الدوقة كاميلا التي اختارت بدلة رسمية بلون ناعم مع قبعة كلاسيكية أنيقة وعقد من اللؤلؤ لتكتمل إطلالتها، والشقيقتان الأميرتان بياتريس وأوجيني اللتان تألقتا بإطلالات ملكية جميلة في هذا السباق، ولا تكتمل العائلة المالكة دون حضور الملكة اليزابيث التي اختارت زياً سماوياً أنيقاً لهذه المناسبة.

وعلى الرغم من غياب دوقة كامبريدج كيت ميديلتون عن هذا الحدث إلا أنه كان مزدحماً بالحضور الأنيق الذي لجأ للقبعات الجذابة واللافتة للأنظار، فمن السيدات الحاضرات من ارتدت فراشة عملاقة على رأسها، وأخرى اختارت أن تزين إطلالتها بوردة حمراء عملاقة.

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