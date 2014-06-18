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إسرائيل توافق على بناء 172 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

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أعطت البلدية الإسرائيلية في القدس موافقتها، الأربعاء، على بناء 172 وحدة سكنية في مستوطنة «هار حوما» في القدس المحتلة، حسبما أعلن بيبي علالو عضو المجلس البلدي.

وقال «علالو»، الذي ينتمي إلى حزب «ميريتس» المعارض إن «البلدية وافقت هذا الصباح على بناء 172 وحدة سكنية في هار حوما». وأضاف أنها المرحلة الأخيرة قبل البناء ومواصلة سياسية غير مفيدة لأنها تضر بعملية السلام».

يأتي هذا الإعلان في أجواء من التوتر إذ أطلقت إسرائيل عملية واسعة النطاق هي الأكبر منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في 2005 بحثا عن ثلاثة إسرائيليين خطفوا في 12 يونيو بالقرب من مستوطنة وتفكيك الجهاز السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تحملها مسؤولية عملية الخطف.

كانت إسرائيل أعلنت عن خطة سابقة لبناء 50 وحدة سكنية في الحي في 26 مايو، خلال زيارة البابا فرنسيس إلى الأراضي المقدسة.

وبعدها بأسبوع أعلنت الإسرائيلية الموافقة على خطة لبناء 3200 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك ردا على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في 2 يونيو تضم شخصيات مستقلة وبدعم من حماس والأسرة الدولية.

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