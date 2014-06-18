الرئاسة الفلسطينية تدين قرار بناء 172 وحدة استيطانية

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار بلدية الاحتلال في القدس بناء 172 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «هارحوما» المقامة على أراضي جبل أبوغنيم التابع لمدينة بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة قوله إن «القرار يشكل عملا تصعيديا سيساهم في المزيد من توتير الأجواء».

وأضاف «أبوردينة» أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة الاستيطان في القدس وتهويدها وفي عموم الأراضي الفلسطينية مرفوض ويتناقض مع القوانين الدولية.

وحمل «أبوردينة» الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن استمرار الاستيطان، كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته وجميع الأطراف المعنية التدخل لوقف هذه السياسة التي ستؤدي إلى خلق أجواء سلبية على مجمل الأوضاع في المنطقة.