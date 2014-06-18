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مسلحون يختطفون حفيد شقيقة حفتر بإجدابيا شرقي ليبيا

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اختطف مجهولون بمدينة اجدابيا شرقي ليبيا، حفيد شقيقة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود عملية عسكرية بشرق ليبيا يقول إنها ضد المتطرفين في بلاده.

وقال مصدر مقرب من عائلة حفتر للأناضول، الأربعاء، إن «مجهولين اختطفوا مساء أمس الثلاثاء في اجدابيا محمود مصطفي احبيل الزوي (22 عام) حفيد شقيقة اللواء حفتر».

وأضاف المصدر أن «محمود كان يستقل سيارة خاصة سوداء اللون على الطريق الطريق الواصل بين مدينة اجدابيا وطبرق اعترض مسلحون طريقه وأطلقوا النار على سيارته مما اضطره للتوقف، واقتاده المسلحون إلى مكان مجهول».

وأشار إلى أن «الخاطفين طالبوا بمبلغ مالي قدرة مليون دينار ليبي (830 ألف دولار أمريكي) فدية لإطلاق سراح محمود»، مرجحا أن تكون «العملية جنائية وليس لها علاقة بالعملية العسكرية التي أطلقها اللواء ضد المتشددين»، على حد قوله.

ودشن حفتر، في الـ16 من الشهر الماضي، عملية عسكرية باسم «عمية الكرامة» ضد مسلحين يقول إنهم «إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية»، في مدينة بنغازي (شرق)، ما ردت عليه أطراف حكومية بإعلان أن هذه العملية «انقلاب على شرعية الدولة».

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