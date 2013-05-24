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باحثون: سلالة قاتلة من أنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء

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باحثون: سلالة قاتلة من أنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء باحثون: سلالة قاتلة من أنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء

قال علماء، اليوم الجمعة، إن سلالة قاتلة من فيروس أنفلونزا الطيور، يمكن أن تنتقل بين بعض الحيوانات عن طريق الهواء.

ووجد فريق دولى من الباحثين أن سلالة (إتش7إن9) من الفيروس انتقلت بفاعلية بين قوارض عن طريق الاتصال المباشر، ولكن بفاعلية أقل من خلال انتقاله عبر الهواء.

وطبقا للدراسة التى نشرها الموقع الإلكترونى لمجلة "ساينس"، فإن الخنازير رغم ذلك لم تكن قادرة على نقل الفيروس إلى خنازير أخرى أو إلى قوارض.

وغالبا ما يتم استخدام القوارض كنموذج من الثدييات لاحتمال انتقال العدوى من إنسان لآخر.

ولم ترد حالات موثقة حول انتقال فيروس (إتش7إن9) من إنسان لآخر، غير أن الفريق البحثى بقيادته الصينية خلص إلى أنه "فى ظل ظروف مناسبة يمكن أن يكون انتقال (العدوى) من إنسان لآخر ممكننا".

وكانت المرة الأولى التى يتم فيها اكتشاف الفيروس فى البر الرئيسى للصين فى مارس وانتشر بعدها إلى سبع مقاطعات، وتم اكتشاف أول حالة فى تايوان الشهر الماضى.

ولقى 36 شخصا حتفهم جراء فيروس (إتش7إن9)، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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