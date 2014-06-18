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وصول 64 مرحلا من اليونان وايطاليا إلي مطار القاهرة

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وصول 64 مرحلا من اليونان وايطاليا إلي مطار القاهرة وصول 64 مرحلا من اليونان وايطاليا إلي مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي 20 شابا مصريا مرحلين من اليونان بسبب الإقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات , كما وصل أيضا من ايطاليا 44 مصريا مرحلين بسبب الإقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار وصل المرحلون علي الطائرة المصرية القادمة من أثينا وسط حراسة أمنية مشددة , أضافت المصادر أن المرحلين القادمين من ايطاليا وصلوا علي الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا , قام اللواء مجدي السمان مدير الجوازات بالمطار بتشكيل فريق من الجوازات لفحص المرحلين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم , أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

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