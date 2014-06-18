محافظ الجيزة : طرح 23 خط نقل جماعي جديد

أعلن محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن ، أنه سيتم طرح نحو 23 خط نقل جماعي جديد بالتنسيق مع النقل الجماعي والمرور..معربا عن أمله فى نجاح هذا المشروع لتتمتع المحافظة بأسطول نقل جماعى خاص من شركات ملتزمة.

وقال عبد الرحمن – خلال اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء – إن الاتوبيسات ستكون مكيفة وتخدم العديد من المناطق بالمحافظة مثل أكتوبر والشيخ زايد والبدرشين.

وأكد ضرورة أن يكون المرور في الجيزة له بصمة قبل أي محافظة أخرى..مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكدوا على ضرروة إحساس المواطن بوجود تحسن في المرور ، مضيفا “يجب أن نساعد المرور بتخطيط الشوارع وتنظيم المواقف ونقل التراخيص لوحدة تراخيص فيصل”.

على صعيد آخر ، قال عبد الرحمن إنه فى حدود أسبوعين سيتم التخلص من مخلفات البناء داخل الكتل السكنية بمحافظة الجيزة ..مؤكدا أن النظافة هى التحدى الرئيسى وهي مسئولية المحليات.

ووجه عبد الرحمن – خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقد اليوم لاستعراض جهود المحافظة خلال الفترة القادمة والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان – رئيس حى العمرانية والهرم بضرورة التعاون مع هيئة النظافة بإزالة كافة التعديات على ترعة المريوطية.

وقال “إن الوقت الحالي هو وقت العمل ويجب استخدام كل ما لدينا من معدات لتحقيق نقلة فى مستوى النظافة وهناك خطة لإصلاح المعدات ومراجعة العقود مع المتعهدين..فلدينا ثرورة من المعدات والعمال والسائقين يجب استخدامها بكفاءة وبطريقة صحيحة لتحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف “سيتم مراجعة عقود المتعهدين وشركات النظافة فى الدقى والعجوزة وإمبابة حتى ترقى بالمستوى المطلوب”.