أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الجيزة : طرح 23 خط نقل جماعي جديد

Google+ Print
محافظ الجيزة : طرح 23 خط نقل جماعي جديد محافظ الجيزة : طرح 23 خط نقل جماعي جديد

محافظ الجيزة

أعلن محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن ، أنه سيتم طرح نحو 23 خط نقل جماعي جديد بالتنسيق مع النقل الجماعي والمرور..معربا عن أمله فى نجاح هذا المشروع لتتمتع المحافظة بأسطول نقل جماعى خاص من شركات ملتزمة.

وقال عبد الرحمن – خلال اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء – إن الاتوبيسات ستكون مكيفة وتخدم العديد من المناطق بالمحافظة مثل أكتوبر والشيخ زايد والبدرشين.

وأكد ضرورة أن يكون المرور في الجيزة له بصمة قبل أي محافظة أخرى..مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكدوا على ضرروة إحساس المواطن بوجود تحسن في المرور ، مضيفا “يجب أن نساعد المرور بتخطيط الشوارع وتنظيم المواقف ونقل التراخيص لوحدة تراخيص فيصل”.

على صعيد آخر ، قال عبد الرحمن إنه فى حدود أسبوعين سيتم التخلص من مخلفات البناء داخل الكتل السكنية بمحافظة الجيزة ..مؤكدا أن النظافة هى التحدى الرئيسى وهي مسئولية المحليات.

ووجه عبد الرحمن – خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقد اليوم لاستعراض جهود المحافظة خلال الفترة القادمة والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان – رئيس حى العمرانية والهرم بضرورة التعاون مع هيئة النظافة بإزالة كافة التعديات على ترعة المريوطية.

وقال “إن الوقت الحالي هو وقت العمل ويجب استخدام كل ما لدينا من معدات لتحقيق نقلة فى مستوى النظافة وهناك خطة لإصلاح المعدات ومراجعة العقود مع المتعهدين..فلدينا ثرورة من المعدات والعمال والسائقين يجب استخدامها بكفاءة وبطريقة صحيحة لتحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف “سيتم مراجعة عقود المتعهدين وشركات النظافة فى الدقى والعجوزة وإمبابة حتى ترقى بالمستوى المطلوب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا