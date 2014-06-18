تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ”خلية اكتوبر” إلى جلسة 25 يونيو لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجى جلسة محاكمة ٧ متهمين بـ”خلية اكتوبر”، إلي جلسة 25 يونيو وذلك لاتهامهم بإرتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر مما ادى الى قتل شرطى، الى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة الى جلسة لضم دفتر احوال قسم ثانى اكتوبر وتكليف احمهندى جهاز 6اكتوبر لعمل ورسم كروكى والمسافة بين الكنيسة والموقع المذكور واحد المتهم الى الطب الشرعى وسماع الشهود.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق أن أمر فى شهر مارس الماضى، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام ٤ متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.