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بالصور .. ​رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مكتبة الجامعة لطلاب مدرسة العيايشا بقوص

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بالصور .. ​رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مكتبة الجامعة لطلاب مدرسة العيايشا بقوص بالصور .. ​رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مكتبة الجامعة لطلاب مدرسة العيايشا بقوص

الطلاب ورئيس الجامعة

قام مجموعة من طلاب مدرسة العيايشا الإعدادية الجديدة بإدارة قوص التعليمية بزيارة مكتبة جامعة جنوب الوادى اليوم ثم قاموا بمقابلة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

كان قد وافق رئيس الجامعةعلى الطلب المقدم من الطلاب بالسماح لهم بزيارة مكتبات كليات الاداب والتربية والزراعة والعلوم والطب لاستكمال أبحاثهم العلمية لمشاركتهم فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب خلال اللقاء على بذل الجهد والعطاء فى الابحاث العلمية التى تجعل فى مصاف الدول العالمية فى البحث العلمى كما ذكر لهم بالاهمية التى تعطيها الدولة  للبحث العلمى وتعيين وزير خاص بالبحث العلمى امس ووظيفته الاهتمام بالبحث العلمى واكد ان الجامعة تفتح أبوابها لأبناء الإقليم فى كل التخصصات وتقدم الخدمات المتنوعة لأبناء قنا.​

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