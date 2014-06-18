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حبس ” محمد هنداوى” المحرض لفتيات 7 الصبح على التظاهر 15 سنة‎

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حبس ” محمد هنداوى” المحرض لفتيات 7 الصبح على التظاهر 15 سنة‎ حبس ” محمد هنداوى” المحرض لفتيات 7 الصبح على التظاهر 15 سنة‎

أرشيفية

قررت محكمة جنح سيدى جابر شرق الاسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد النبى ، اليوم الأربعاء ، حبس القيادى الإخوانى “محمد هنداوى” 15 سنة لإدانته بتحريض فتيات حركة “7 الصبح” على التظاهر.

كان المتهم قد صدر له حكم غيابي بالحبس 15 سنة فى هذه القضية وبعد القاء القبض عليه تمت إعادة محاكمته ليصدر نفس القرار مرة أخرى.

وكان قرار المحكمة تضمن قيادات عدة بالجماعة ومنهم مدحت الحداد وعلى عبدالفتاح ؛ حيث صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 15 عاماً للتحريض على التظاهر والتجمهر والتعدى وإتلاف الممتلكات وحمل السلاح، فيما صدر حكم ضد الفتيات بأول درجة بعقوبة السجن لمدة 11 عاماً وشهر، ثم تخفيضه إلى الحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

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