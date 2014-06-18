ميدو لأحمد توفيق: أريدك مثل جيرارد

يحاول أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك تطوير القدرات الفنية للاعب الوسط أحمد توفيق، ليكون مثل ستيفن جيرارد قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا.

وسرد ميدو واقعة مع اللاعب الشاب في برنامج "بندق برة الصندوق" على قناة "أون تي في": "أثناء العودة من النيجر، استفسر أحمد توفيق عن سر تبديله باستمرار، وأبلغته لأن أداءه سيء للغاية".

وأضاف المدير الفني للزمالك "ألقيت على أحمد توفيق محاضرة، وقلت عليك أن تؤديBOX 2 BOX داخل أرض الملعب".

وتابع: "قلت له دورك لا يتوقف على قطع الكرات فقط، وسألته أريدك أن تحرز 10 أهداف في الموسم، مثلما يفعل ستيفن جيرارد مع ليفربول".

وأتم ميدو: "أحمد توفيق بكى بعد هذه المحاضرة، ولكن أداءه تطور في التدريبات والمباريات، ونجح في تسجيل هدف بمرمى نكانا في بطولة أفريقيا".