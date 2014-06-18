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الأهلي: نختبر مهاجم روما وفيورنتينا السابق

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الأهلي: نختبر مهاجم روما وفيورنتينا السابق الأهلي: نختبر مهاجم روما وفيورنتينا السابق

قال علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر يختبر مهاجما غانيا يدعى سيدو أحمد لعب في روما وفيورنتينا الإيطاليين.

وتواجد مهاجم إفريقي في تدريبات الفريق الأحمر يوم الأربعاء.

وسأل FilGoal.com مدير الكرة بالأهلي عن اللاعب.

وأوضح عبد الصادق "المهاجم يدعى سيدو أحمد غاني الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما".

وتابع "سبق له اللعب في روما وفيورنتينا الإيطاليين، وهو من عرض نفسه على الأهلي".

وسيستمر المهاجم الغاني في اختبارات الفريق الأحمر، على أن يشركه فتحي مبروك المدير الفني في أحد المباريات الودية للحكم على مستواه.

وحاول FilGoal.com الوصول لأي معلومات عن لاعب يحمل اسم سيدو أحمد ولعب في الفريقين الإيطاليين.

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