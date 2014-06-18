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وزير الشباب: الانتهاء من تطوير 845 ملعبًا خماسيًا يونيو الجاري

  • مصر
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قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من تطوير 212 ملعبا خماسيا بالنجيل الصناعي، داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه جار تسلم 633 ملعبا أخرى، ليصبح إجمالي الملاعب التي تم تطويرها مع نهاية يونيو الجاري 845 ملعبا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، صباح الأربعاء، بوكلاء الوزارة، لمناقشة خطة عمل الوزارة المستقبلية، فيما يخص تطوير المنشآت الشبابية والبرامج والأنشطة الهادفة لتنمية الشباب بمختلف المجالات.

واستعرض الاجتماع مشروعات إنشاء الـ 1100 ملعب خماسي وقانوني، ومركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، وإنشاء 50 مركز شباب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتطوير ملاعب المدينة الشبابية بالإسكندرية والغردقة وبيوت الشباب، كما ناقش مشروع الخيمة الرمضانية المقرر تنفيذه خلال شهر رمضان، والمسابقات والبرامج والأنشطة الرياضية، ودوري مراكز الشباب لكرة القدم.

وكلف الوزير مارجريت فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بإعداد تقرير شامل حول مشروع الـ1000 ملعب خماسي والـ100 ملعب قانوني منجل صناعيا، وتوضيح عدد الملاعب التي تم الانتهاء منها وتشغيلها والجاري استكمالها حتى 30 سبتمبر المقبل.

ووجه الوزير بالبدء في مشروع تطوير 400 ملعب خماسي منجل صناعيا أخري، من أول أكتوبر المقبل، والانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.

وعرضت رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية مشروعا آخر يعمل بالتوازي مع إنشاء الملاعب، يتمثل في تطوير مرافق بعض مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

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