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السيطرة على حريق بمحول كهرباء ببركة السبع

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تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء بالمنوفية، الأربعاء، من السيطرة على حريق بمحول كهرباء بقرية «طنبشا» التابعة لمركز بركة السبع، دون إصابات بشرية. تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع بنشوب حريق بمحول كهرباء بقرية «طنبشا» دائرة المركز.

وبانتقال قوات الدفاع المدني والإطفاء تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بمحول كهرباء بأحد الأعمدة بمنطقة الملعب، ولم تنجم عن الحريق إصابات بشرية، حيث احترق المحول بالكامل.

ورجح الأهالي أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا.

وتم التحفظ على محل الحريق، وتكليف الأدلة الجنائية بالفحص، وتم إخطار الكهرباء وفصل الكهرباء واستدعاء المختصين لإصلاحه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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