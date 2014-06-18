مسلحون يختطفون ابن شقيقة خليفة حفتر

قالت وسائل إعلام ليبية، إن مسلحين اختطفوا، صباح اليوم، ابن شقيقة اللواء خليفة حفتر ، وذلك في مدينة أجدابيا بشرق البلاد. فيما لم يعلن حتي الآن عن هوية الخاطفين أو إن كان له أي خلفية سياسية .

كان اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر قد أكد أن “هناك تنسيقاً مع قبائل المنطقة الغربية والعسكريين للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحريرها من الجماعات الإرهابية والميلشيات الخارجة عن القانون”.

وقال حفتر في تصريحات لصحيفة “البيان”الإماراتية إن العملية العسكرية ستنتقل قريباً إلى مناطق الغرب والجنوب لتحرير ليبيا، مشيراً إلى أن “الجيش الليبي يقود معركة ضد الإرهاب نيابة عن العالم ومن أجل عودة الأمن والاستقرار لليبيا وجيرانها”.