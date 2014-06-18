المهرجان الصيفي بمركز التنمية في الدرعية يختتم فعالياته غداً

يختتم المهرجان الصيفي الرابع ومعرض الأسر المنتجة بمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية فعالياته مساء غد الخميس.

وأبانت هيفاء بنت محمد العنقري رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية أن المهرجان قد حقق نجاحاً وجذباً كبيراً للعديد من النساء والأطفال الذين تفاعلوا مع ما شمله من برامج شيقة إلى جنب ما ضمه من دورات مجانية وفعاليات ترفيهية ومعرض للأسر المنتجة وغيرها، وأكدت إن ما تضمنه المهرجان من حضور وفعاليات متكاملة جاء انطلاقاً من أهداف المركز في تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتنمية أفراده شاملا للعديد من الفعاليات التي حققت وتحقق النفع والفائدة.

وذكرت العنقري ان المهرجان ساهم في تفعيل عدد من المبادرات التنموية التي طرحتها وكالة التنمية الاجتماعية ومن بينها مبادرة "إرشاد، وإنتاجي، وجاري" إلى جانب عرض منتوجات مختلفة في معرض الأسر المنتجة المصاحب، وقد خصص في جزء من فعالياته ركناً للتعريف بخدمات مركز الإرشاد الذي افتتح مؤخراً بالدرعية وما يقدمه من استشارات اجتماعية ونفسية وتربوية لجميع فئات المجتمع.