وكالة الضمان الاجتماعي تدعم 9030 أسرة ضمانية ب 225 مليون ريال

حققت وكالة "الضمان الاجتماعي" بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر إدارة المشاريع الإنتاجية ومكاتب الضمان الاجتماعي النجاح في تنفيذ العديد من المشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية التي تسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى للدولة المتمثل في تحسين المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة المحتاجة وإيجاد فرص عمل للأسر القادرة على العمل وتحويلها من أسر معيلة إلى أسر عائلة لنفسها.

وقد بلغ عدد المشاريع الإنتاجية الفردية منذ الأول من جمادى الثانية الماضي وحتى السادس عشر من رجب الماضي اثني عشر ألفاً ومئة واثنين وأربعين مشروعاً بإجمالي دعم كان مبلغه مئتين وخمسة وعشرين مليوناً ومئة وعشرين ألفاً وثمان مئة وثلاثين ريالاً لصالح تسعة آلاف وثلاثين أسرة. وقد تعددت المشاريع إلى أكثر من ثلاثين مشروعاً، وبلغ عدد المشاريع الجماعية المنفذة سبعة مشاريع وهي مشروع مساعدة بائعي السواك بساحات الحرم المكي الشريف ومشروع مساعدة صانعي المشالح بمحافظة الأحساء، وكذلك مشروع مساعدة صيادي الأسماك بالقمحة بمنطقة عسير ومشروع خياطة وتطريز زينة الإبل بمحافظة الأحساء ومشروع معاصر السمسم بمحافظة محايل عسير ومشروع مساعدة صيادي الأسماك بمركز ثول بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشروع صناعة السدود والنسيج بمنطقة الحدود الشمالية لعدد مئتين وسبع وخمسين أسرة ضمانية بتكلفة عشرة ملايين وثلاث مئة وواحد وتسعين ألفاً وخمس مئة وأربعة عشر ريالاً.

وقد قدمت وكالة الضمان في اطار نشاطها المتجدد عدداً من المبادرات مع بعض الإدارات الحكومية للأسر المنتجة كمبادرة بلدية محافظة القنفذة في إنشاء أكشاك لبائعي النباتات العطرية بمظهر جمالي وتجهيزة للأسر الضمانية المنتجة بتمويل من بنك ساب بمبلغ وقدره أربع مئة وعشرة آلاف ريال كذلك مبادرة أمانة منطقة الرياض حيث تم التنسيق مع الامانة لإيجاد أماكن ثابتة لتسويق منتجات الأسر الضمانية والمشاركة بشكل سنوي بالمهرجانات التي تقيمها الأمانة حسب الاتفاقية الموقعة بين الطريفين ايضاً مبادرة منطقة عسير حيث يجري العمل حالياً على إعادة تهيئة منطقة وسط ابها "المفتاحة" وسوف يتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين امانة منطقة عسير ومكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة وهيئة السياحة من اجل تخصيص الموقع للاسر المنتجة، ومبادرة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ للتنسيق بخصوص إنشاء مرفأ لصيادي الاسماك بمحافظة رابغ وتم الاتفاق على أن تتولى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إنشاء وصيانة مرفأ لصيادي الاسماك بمحافظة رابغ وتأمين الحراسة بحيث يتسع المرفأ لعدد مئتي قارب، كذلك مبادرة إمارة منطقة الجوف لتقوم بإنشاء سوق متكامل الخدمات يتم تسويق منتجات الأسر الضمانية من خلاله كما تم توقيع عدد من مذكرات التعاون والشراكة الاجتماعية مع القطاعين العام والخاص في مجال الاسر المنتجة تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الخيري الاجتماعي لتأهيل وتدريب أبناء مستفيدي الضمان، وتم التوقيع ايضا على مذكرة تعاون مع امانه منطقة الرياض لإيجاد أماكن ثابتة لتسويق منتجات الأسر الضمانية المنتجة في الأسواق والمتنزهات والحدائق كذلك تم التوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة الزراعة حول قيام وزارة الزراعة من خلال وكالتها للثروة السمكية بإنشاء مرافئ لصيد الأسماك على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي ووكالة الضمان الاجتماعي تقوم بتأمين قوارب الصيد ومرفقاتها وأدوات السلامة لصيادي الأسماك من مستفيدي الضمان للمرافئ التي ستنشئها وزارة الزراعة.

وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من مذكرات التعاون تحت الدراسة وجار العمل على عقدها كمذكرة تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي لتسويق منتجات الأسر المنتجة الكترونياً وكذلك مذكرة تعاون مع هيئة السياحة والآثار للاستفادة من مشاركة الأسر المنتجة في المعارض والمهرجانات التي تقيمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، أيضاً مذكرة تعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار حول دعم المشاريع الإنتاجية لمستفيدي الضمان، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مع أمانة محافظة جدة يقوم الضمان الاجتماعي بإعادة تأهيل بعض الأسواق بمحافظة جدة لإيجاد أماكن ثابتة لتسويق منتجات الأسر المنتجة.